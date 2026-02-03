WinkСериалыВыбор сердца1-й сезон4-я серия
9.22024, Выбор сердца. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Выбор сердца (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Катя Соколова — реаниматолог в больнице. Впереди у нее долгожданная свадьба и рождение ребёнка. Но однажды её будущее оказывается под угрозой из-за несчастного случая. Возвращаясь домой, Катя вступается за девушку, которую избивает мужчина, и сама оказывается травмирована. Она теряет ребёнка, жених отменяет свадьбу и уходит. Катя подаёт заявление в полицию, но дело спускают на тормозах. Спустя год Катя влюбляется в бизнесмена Михаила Власова. Кажется, она наконец-то нашла свою судьбу… Михаил знакомит Катю со своей семьей — отцом и младшим братом Иваном, в котором Катя узнаёт человека, искалечившего ей жизнь. Теперь Катя намерена завершить начатое и добиться справедливости, чего бы ей это ни стоило.
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- ЕВАктриса
Евгения
Вайс
- ВМАктёр
Виктор
Михайлов
- ДОАктриса
Дарья
Отрошко
- МСАктёр
Михаил
Свито
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- ЛЕСценарист
Лейла
Ермолаева
- ПКСценарист
Полина
Конох
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- ВДПродюсер
Виктор
Дроздов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НОХудожница
Наталья
Одинцова
- АКМонтажёр
Александр
Карпов
- АСОператор
Александр
Смоляк
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский