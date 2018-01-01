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Сериалы
Выбор сердца
Актёры и съёмочная группа сериала «Выбор сердца»

Актёры и съёмочная группа сериала «Выбор сердца»

Режиссёры

Павел Снисаренко

Павел Снисаренко

Режиссёр

Актёры

Евгения Вайс

Евгения Вайс

Актриса
Виктор Михайлов

Виктор Михайлов

Актёр
Дарья Отрошко

Дарья Отрошко

Актриса
Михаил Свито

Михаил Свито

Актёр
Андрей Сенькин

Андрей Сенькин

Актёр
Татьяна Бовкалова

Татьяна Бовкалова

Актриса

Сценаристы

Лейла Ермолаева

Лейла Ермолаева

Leila Ermolaeva
Сценарист
Полина Конох

Полина Конох

Сценарист

Продюсеры

Марина Тернавская

Марина Тернавская

Продюсер
Лилия Ковалевич

Лилия Ковалевич

Продюсер
Виктор Дроздов

Виктор Дроздов

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Художники

Наталья Одинцова

Наталья Одинцова

Художница

Монтажёры

Александр Карпов

Александр Карпов

Монтажёр

Операторы

Александр Смоляк

Александр Смоляк

Оператор

Композиторы

Алексей Артишевский

Алексей Артишевский

Композитор