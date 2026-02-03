Катя Соколова — реаниматолог в больнице. Впереди у нее долгожданная свадьба и рождение ребёнка. Но однажды её будущее оказывается под угрозой из-за несчастного случая. Возвращаясь домой, Катя вступается за девушку, которую избивает мужчина, и сама оказывается травмирована. Она теряет ребёнка, жених отменяет свадьбу и уходит. Катя подаёт заявление в полицию, но дело спускают на тормозах. Спустя год Катя влюбляется в бизнесмена Михаила Власова. Кажется, она наконец-то нашла свою судьбу… Михаил знакомит Катю со своей семьей — отцом и младшим братом Иваном, в котором Катя узнаёт человека, искалечившего ей жизнь. Теперь Катя намерена завершить начатое и добиться справедливости, чего бы ей это ни стоило.

