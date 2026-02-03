Выбор сердца. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Выбор сердца
1-й сезон
3-я серия
9.22024, Выбор сердца. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Выбор сердца (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катя Соколова — реаниматолог в больнице. Впереди у нее долгожданная свадьба и рождение ребёнка. Но однажды её будущее оказывается под угрозой из-за несчастного случая. Возвращаясь домой, Катя вступается за девушку, которую избивает мужчина, и сама оказывается травмирована. Она теряет ребёнка, жених отменяет свадьбу и уходит. Катя подаёт заявление в полицию, но дело спускают на тормозах. Спустя год Катя влюбляется в бизнесмена Михаила Власова. Кажется, она наконец-то нашла свою судьбу… Михаил знакомит Катю со своей семьей — отцом и младшим братом Иваном, в котором Катя узнаёт человека, искалечившего ей жизнь. Теперь Катя намерена завершить начатое и добиться справедливости, чего бы ей это ни стоило.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Выбор сердца»