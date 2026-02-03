Вторая жизнь Веры. Сезон 1. Серия 3
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Вторая жизнь Веры
1-й сезон
3-я серия
7.52025, Вторая жизнь Веры. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Вторая жизнь Веры (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Филолог Вера работает в библиотеке заместителем директора по науке. Ни мужа, ни детей у неё нет. Несколько лет назад она прервала беременность от бывшего одноклассника и теперь горько сожалеет об этом.

Случайная встреча с цыганкой в корне меняет ее жизнь. Вера переносится в новую реальность: у неё есть муж Николай и сын, она экономист и работает в девелоперской компании любовника Антона — своей первой школьной любви. Вера живёт исключительно для себя, пренебрегая чувствами окружающих: подчиненные её боятся, подруга сторонится, сын — ненавидит, а муж под следствием из-за аферы Антона, которому Вера почему-то не помешала. Теперь она должна исправить ошибки в альтернативной реальности и обрести счастье в своей настоящей жизни.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

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Актёры и съёмочная группа сериала «Вторая жизнь Веры»