7.42025, Вторая жизнь Веры. Сезон 1. Серия 2
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Вторая жизнь Веры (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Филолог Вера работает в библиотеке заместителем директора по науке. Ни мужа, ни детей у неё нет. Несколько лет назад она прервала беременность от бывшего одноклассника и теперь горько сожалеет об этом.
Случайная встреча с цыганкой в корне меняет ее жизнь. Вера переносится в новую реальность: у неё есть муж Николай и сын, она экономист и работает в девелоперской компании любовника Антона — своей первой школьной любви. Вера живёт исключительно для себя, пренебрегая чувствами окружающих: подчиненные её боятся, подруга сторонится, сын — ненавидит, а муж под следствием из-за аферы Антона, которому Вера почему-то не помешала. Теперь она должна исправить ошибки в альтернативной реальности и обрести счастье в своей настоящей жизни.
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Валентин
Донсков
- Актриса
Анна
Здор
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- ППАктёр
Платон
Падчеваров
- МВАктёр
Михаил
Вихляев
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- ВКАктриса
Валерия
Кот
- ВТАктриса
Вера
Тарасова
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- СНАктёр
Сергей
Новиков
- АГАктёр
Арсен
Гюльбалаев
- МКСценарист
Марина
Кошкина
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- МВПродюсер
Михаил
Володин
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ПППродюсер
Папуна
Пипия
- ВГХудожник
Василий
Грозный
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков