Время предпринимателей (сериал, 2018) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Сюжет

Молодой и перспективный программист Гуо Синь Нянь работает в небольшой компании. Однажды, во время размышлений о возможностях современных технологий, ему в голову приходит интересная мысль, поражающая своей простотой. Он задумывает создать уникальное мобильное приложение, с помощью которого становится возможным конвертировать сообщения в текстовом формате в звуковые перед отправкой их адресату.



Но для разработки и запуска требуются немалые вложения. Благодаря инвесторам-меценатам, преданным друзьям и инвестиционному аналитику На Лань, целеустремленному парню удается в довольно короткие сроки воплотить в жизнь его идею. Вскоре его программа приобретает невероятную популярность, став топовой среди других мобильных приложений. Воодушевле�нный Гуо Синь Нянь искренне радуется успеху своего детища, но очень быстро его настигает разочарование. На рынке разработок инновационного программного обеспечения существует огромная конкуренция, к которой главный герой оказывается попросту не готов.



Он необычайно шокирован действиями соперников, создающих ему разнообразные помехи. В это непростое время рядом с ним оказывается его возлюбленная На Лань, которая поддерживает и помогает ему во всем, не давая погрузиться в отчаяние. Благодаря ее поддержке, парень извлекает урок из совершенных ошибок. Опираясь на полученный опыт, он начинает все с самого начала, действуя, как самый настоящий предприниматель.



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