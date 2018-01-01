Время предпринимателей (сериал, 2018) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 1
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 3
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 4
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 7
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 8
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 10
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 11
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 12
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 13
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 14
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 15
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 16
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 17
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 18
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 19
- 16+41 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 20
- 16+41 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 21
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 22
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 23
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 24
- 16+40 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 25
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 26
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 27
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 28
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 29
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 30
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 31
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 32
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 33
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 34
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 35
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 36
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 37
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 38
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 39
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 40
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 41
- 16+40 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 42
- 16+41 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 43
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 44
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 45
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 46
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 47
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 48
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 49
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 50
- 16+41 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 51
- 16+44 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 52
- 16+42 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 53
- 16+43 мин
Время предпринимателей
Сезон 1 Серия 54
Сюжет
Молодой и перспективный программист Гуо Синь Нянь работает в небольшой компании. Однажды, во время размышлений о возможностях современных технологий, ему в голову приходит интересная мысль, поражающая своей простотой. Он задумывает создать уникальное мобильное приложение, с помощью которого становится возможным конвертировать сообщения в текстовом формате в звуковые перед отправкой их адресату.
Но для разработки и запуска требуются немалые вложения. Благодаря инвесторам-меценатам, преданным друзьям и инвестиционному аналитику На Лань, целеустремленному парню удается в довольно короткие сроки воплотить в жизнь его идею. Вскоре его программа приобретает невероятную популярность, став топовой среди других мобильных приложений. Воодушевле�нный Гуо Синь Нянь искренне радуется успеху своего детища, но очень быстро его настигает разочарование. На рынке разработок инновационного программного обеспечения существует огромная конкуренция, к которой главный герой оказывается попросту не готов.
Он необычайно шокирован действиями соперников, создающих ему разнообразные помехи. В это непростое время рядом с ним оказывается его возлюбленная На Лань, которая поддерживает и помогает ему во всем, не давая погрузиться в отчаяние. Благодаря ее поддержке, парень извлекает урок из совершенных ошибок. Опираясь на полученный опыт, он начинает все с самого начала, действуя, как самый настоящий предприниматель.
Сериал Время предпринимателей 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АЦРежиссёр
Ань
Цзянь
- ХСАктёр
Хуан
Сюань
- АБАктриса
Анджела
Бейби
- ЧИАктёр
Чжоу
Ивэй
- СИАктриса
Сун
И
- ЧНАктриса
Чо
Ни
- ЧСАктёр
Чжан
Сяоцянь
- ВСАктёр
Ван
Сюэци
- ХТАктёр
Хань
Туншэн
- ЧТСценарист
Чжан
Тин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЖЭАктриса дубляжа
Жанна
Эльдарова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова