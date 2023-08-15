Время предпринимателей (сериал, 2018) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Молодой и перспективный программист Гуо Синь Нянь работает в небольшой компании. Однажды, во время размышлений о возможностях современных технологий, ему в голову приходит интересная мысль, поражающая своей простотой. Он задумывает создать уникальное мобильное приложение, с помощью которого становится возможным конвертировать сообщения в текстовом формате в звуковые перед отправкой их адресату.



Но для разработки и запуска требуются немалые вложения. Благодаря инвесторам-меценатам, преданным друзьям и инвестиционному аналитику На Лань, целеустремленному парню удается в довольно короткие сроки воплотить в жизнь его идею. Вскоре его программа приобретает невероятную популярность, став топовой среди других мобильных приложений. Воодушевленный Гуо Синь Нянь искренне радуется успеху своего детища, но очень быстро его настигает разочарование. На рынке разработок инновационного программного обеспечения существует огромная конкуренция, к которой главный герой оказывается попросту не готов.



Он необычайно шокирован действиями соперников, создающих ему разнообразные помехи. В это непростое время рядом с ним оказывается его возлюбленная На Лань, которая поддерживает и помогает ему во всем, не давая погрузиться в отчаяние. Благодаря ее поддержке, парень извлекает урок из совершенных ошибок. Опираясь на полученный опыт, он начинает все с самого начала, действуя, как самый настоящий предприниматель.

