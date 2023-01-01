Время предпринимателей. Сезон 1
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Время предпринимателей
1-й сезон

Время предпринимателей (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.52018, Chuang ye shi dai 54 серии
Драмы, Мелодрамы16+
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1-й сезон

Сюжет

Программист Го Синьнянь создает мобильное приложение, которое конвертирует звуковые сообщения в текстовые. Благодаря инвесторам-меценатам, помощи преданных друзей и аналитика На Лань, его программа быстро становится топовой среди мобильных приложений. Однако он оказывается не готов к конкуренции на рынке разработок программного обеспечения. При поддержке На Лань Го Синьнянь извлекает урок из своих ошибок и начинает все сначала.

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Рейтинг

5.8 IMDb