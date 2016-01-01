Восток-Запад (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Когда-то в далекой юности приятельница нагадала Татьяне, что ее ждет благополучный брак и четверо детей. Однако прошли годы, а обещанное счастье к Татьяне так и не приходит. Вместе с супругом она отправляется в Стамбул, где попадает на прием к известному репродуктологу Кемалю. Спустя пару недель она узнает о своей беременности и понимает, что отцом будущего малыша может быть вовсе не ее муж.



