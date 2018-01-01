Восток-Запад 1 сезон (Сериал 2016) смотреть онлайн
«Восток-Запад» — это первый русско-турецкий сериал, сценарий которого основан на реальных событиях. Хотите окунуться в восточные страсти, понаблюдать за метаниями загадочной русской души и поверить во всепобеждающую силу любви? Начните «Восток-Запад» 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве!
С юных лет Татьяна Мельникова верила, что ее ждет счастливый брак и четверо детей, которых ей когда-то нагадала подруга. Однако пророчество хронически не сбывалось — десять лет замужества не принесли героине ни детишек, ни особого благополучия. Тогда супруги Мельниковы решают обратиться к достижениям зарубежной медицины и едут в Стамбул, где Татьяна попадает на прием к известному репродуктологу Кемалю. В его лице она встретит не просто врача, а любовь всей своей жизни.
Решится ли героиня на развод, вы узнаете, если будете бесплатно смотреть онлайн «Восток-Запад» 1 сезон. Главные роли исполнили Евгения Лоза, Яков Кучеревский и звезда «Великолепного века» Аднан Коч, добавивший сериалу «Восток-Запад» восточного колорита и достоверности.
