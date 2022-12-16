Ворожея (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ворожея. Серия 1
Ворожея (сериал, 2008) сезон 1 серия 1

2008
Мелодрама, Комедия12+

Скромную девушку Женю преследует череда неудач — молодой человек, с которым они довольно долго прожили вместе, ушёл, работу она потеряла, отец не помогает, потому что живет с мачехой и решения принимает с ее согласия. Да еще и хозяйка торопит с квартплатой, когда жить практически не на что.

На помощь Жене приходит подруга Маша, которая помогает девушке снова поверить в себя и попытаться что-то предпринять. Обсуждая возможные варианты с Машей, Женя вспоминает, что ее бабушка владела древними таинствами колдовства и познакомила ее со многими секретами. Девушки решают, что Женя должна унаследовать дар бабушки, и на этом можно заработать.

Россия
Комедия, Мелодрама
SD
49 мин / 00:49

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb