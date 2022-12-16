Ворожея (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Скромную девушку Женю преследует череда неудач — молодой человек, с которым они довольно долго прожили вместе, ушёл, работу она потеряла, отец не помогает, потому что живет с мачехой и решения принимает с ее согласия. Да еще и хозяйка торопит с квартплатой, когда жить практически не на что.



На помощь Жене приходит подруга Маша, которая помогает девушке снова поверить в себя и попытаться что-то предпринять. Обсуждая возможные варианты с Машей, Женя вспоминает, что ее бабушка владела древними таинствами колдовства и познакомила ее со многими секретами. Девушки решают, что Женя должна унаследовать дар бабушки, и на этом можно заработать.

