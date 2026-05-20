2021, Hei bai wu shu ang
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Воины черного и белого (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+20 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 1
- 18+18 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 2
- 18+19 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 3
- 18+18 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 4
- 18+18 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 5
- 18+17 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 6
- 18+19 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 7
- 18+19 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 8
- 18+20 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 9
- 18+18 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 10
- 18+18 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 11
- 18+21 мин
Воины черного и белого
Сезон 3 Серия 12
О сериале
В центре сюжета — история двух юных демонов, брата и сестры Сяохэй и Сяобай. Они работают в организации, которая поддерживает баланс между мирами живых и мёртвых. Суть их работы довольно мрачная: чтобы равновесие не нарушилось, им приходится забирать души людей. При этом герои довольно легкомысленные и часто отлынивают от своих обязанностей.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.3 IMDb