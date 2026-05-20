В центре сюжета — история двух юных демонов, брата и сестры Сяохэй и Сяобай. Они работают в организации, которая поддерживает баланс между мирами живых и мёртвых. Суть их работы довольно мрачная: чтобы равновесие не нарушилось, им приходится забирать души людей. При этом герои довольно легкомысленные и часто отлынивают от своих обязанностей.

