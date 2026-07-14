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Воины черного и белого
Актёры и съёмочная группа сериала «Воины черного и белого»

Актёры и съёмочная группа сериала «Воины черного и белого»

Актёры

Ма Чжэнъян

Ма Чжэнъян

Ma Zhengyang
Актёр
Цзян Гуантао

Цзян Гуантао

Jiang Guangtao
Актёр

Продюсеры

Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер