Воины черного и белого. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Воины черного и белого
3-й сезон
4-я серия
2021, Hei bai wu shu ang
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Воины черного и белого (мультсериал, 2021) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон

О сериале

В центре сюжета — история двух юных демонов, брата и сестры Сяохэй и Сяобай. Они работают в организации, которая поддерживает баланс между мирами живых и мёртвых. Суть их работы довольно мрачная: чтобы равновесие не нарушилось, им приходится забирать души людей. При этом герои довольно легкомысленные и часто отлынивают от своих обязанностей.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.3 IMDb