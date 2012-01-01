Во все тяжкие. Сезон 5. Серия 9
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Во все тяжкие (сериал, 2012) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

9.42012, Breaking Bad
Криминал, Триллеры18+

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О сериале

Учитель химии Уолтер Уайт узнаeт о смертельной болезни и стремится поправить финансовое положение семьи перед уходом. Вместе с бывшим учеником он начинает изготавливать наркотик. Продукт получается такого высокого качества, что герои решают выйти на боссов мафии и играть по-крупному.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы, Триллеры
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во все тяжкие»