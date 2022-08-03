Во все тяжкие (сериал, 2012) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

Учитель химии Уолтер Уайт узнаeт о смертельной болезни и стремится поправить финансовое положение семьи перед уходом. Вместе с бывшим учеником он начинает изготавливать наркотик. Продукт получается такого высокого качества, что герои решают выйти на боссов мафии и играть по-крупному.

