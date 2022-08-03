Во все тяжкие. Сезон 4. Серия 12
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Во все тяжкие
4-й сезон
12-я серия

Во все тяжкие (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

9.52011, Breaking Bad
Криминал, Триллер18+

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О сериале

Учитель химии Уолтер Уайт узнаeт о смертельной болезни и стремится поправить финансовое положение семьи перед уходом. Вместе с бывшим учеником он начинает изготавливать наркотик. Продукт получается такого высокого качества, что герои решают выйти на боссов мафии и играть по-крупному.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во все тяжкие»