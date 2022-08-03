WinkСериалыВо все тяжкие3-й сезон2-я серия
Во все тяжкие (сериал, 2010) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
9.52010, Breaking Bad
Криминал, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Учитель химии Уолтер Уайт узнаeт о смертельной болезни и стремится поправить финансовое положение семьи перед уходом. Вместе с бывшим учеником он начинает изготавливать наркотик. Продукт получается такого высокого качества, что герои решают выйти на боссов мафии и играть по-крупному.
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.5 IMDb
- ММРежиссёр
Мишель
Макларен
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Режиссёр
Винс
Гиллиган
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- АГАктриса
Анна
Ганн
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ББАктриса
Бетси
Брандт
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- СМАктёр
Стивен
Майкл Кесада
- Сценарист
Винс
Гиллиган
- СКСценарист
Сэм
Кэтлин
- ТШСценарист
Томас
Шнауц
- ДХСценарист
Дженнифер
Хатчинсон
- МБПродюсер
Мелисса
Бернштейн
- Продюсер
Винс
Гиллиган
- Продюсер
Марк
Джонсон
- СЛПродюсер
Стюарт
Лайонс
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- МСХудожник
Марк
С. Фриборн
- РУХудожник
Робб
Уилсон Кинг
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- КММонтажёр
Крис
Маккалеб
- МСОператор
Майкл
Словис
- РВОператор
Рейнальдо
Вильялобос
- ААОператор
Артур
Альберт
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер