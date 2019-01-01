Во тьме (сериал, 2019) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

В заключительных эпизодах остросюжетного сериала слепая девушка Мерфи попадает за решетку, а друзья ищут средства ее оттуда вызволить. Получится ли у героини выйти из заключения и начать новую жизнь, узнаете, если будете смотреть 4 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.



Драмеди «Во тьме» подводит итоги. Открыв в себе криминальные таланты, Мерфи из непутевой секретарши и детектива-любителя превратилась в ценный ресурс для полиции. Последний сезон застает девушку в тюрьме, где бывшая подельница Нии угрожает с ней разделаться. Феликс, Макс и Лесли пытаются достать деньги для залога и снова рискуют нарушить закон. Мерфи вынуждена заключить сделку с авторитетной сокамерницей Полой и снова заняться торговлей наркотиками, чтобы выжить.



Сможет ли героиня выбраться из порочного круга наркотрафика и вернуться к друзьям, расскажет сериал «Во тьме» 2019-2022 годов — 4 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



Сериал Во тьме 4 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.