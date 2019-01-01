Во тьме. Сезон 4. Серия 12
Wink
Сериалы
Во тьме
4-й сезон
12-я серия
8.52019, In The Dark
Ужасы, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Во тьме (сериал, 2019) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В заключительных эпизодах остросюжетного сериала слепая девушка Мерфи попадает за решетку, а друзья ищут средства ее оттуда вызволить. Получится ли у героини выйти из заключения и начать новую жизнь, узнаете, если будете смотреть 4 сезон сериала «Во тьме» 2019-2022 годов онлайн на нашем сервисе в подписке Amediateka.

Драмеди «Во тьме» подводит итоги. Открыв в себе криминальные таланты, Мерфи из непутевой секретарши и детектива-любителя превратилась в ценный ресурс для полиции. Последний сезон застает девушку в тюрьме, где бывшая подельница Нии угрожает с ней разделаться. Феликс, Макс и Лесли пытаются достать деньги для залога и снова рискуют нарушить закон. Мерфи вынуждена заключить сделку с авторитетной сокамерницей Полой и снова заняться торговлей наркотиками, чтобы выжить.

Сможет ли героиня выбраться из порочного круга наркотрафика и вернуться к друзьям, расскажет сериал «Во тьме» 2019-2022 годов — 4 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

Сериал Во тьме 4 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Во тьме»