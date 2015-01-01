Влюбиться в Сун-чжон. Серия 4
Wink
Сериалы
Влюбиться в Сун-чжон
1-й сезон
4-я серия
9.22015, Sunjeonge banhada
Мелодрамы, Драмы16+

Влюбиться в Сун-чжон (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о профессиональном инвесторе Кан Мин-хо, чье сердце похолодело после смерти отца, бывшего президента компании. Парня выгнали из его же компании, когда пост президента занял его родной дядя. Позднее он встречает Ким Сун-джон, которую желает защищать по непонятной ему причине. Как выясняется, такое желание ему было передано вместе с пересаженным ему сердцем.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Мини-сериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb