Влюбиться в Сун-чжон (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+58 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+57 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 5Бе�сплатно
- 16+57 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+57 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+58 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+60 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+58 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Влюбиться в Сун-чжон
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
История о профессиональном инвесторе Кан Мин-хо, чье сердце похолодело после смерти отца, бывшего президента компании. Парня выгнали из его же компании, когда пост президента занял его родной дядя. Позднее он встречает Ким Сун-джон, которую желает защищать по непонятной ему причине. Как выясняется, такое желание ему было передано вместе с пересаженным ему сердцем.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb