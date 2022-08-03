Влюбиться в Сун-чжон (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

История о профессиональном инвесторе Кан Мин-хо, чье сердце похолодело после смерти отца, бывшего президента компании. Парня выгнали из его же компании, когда пост президента занял его родной дядя. Позднее он встречает Ким Сун-джон, которую желает защищать по непонятной ему причине. Как выясняется, такое желание ему было передано вместе с пересаженным ему сердцем.

