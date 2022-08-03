9.22015, Sunjeonge banhada
Мелодрама, Драма16+
Влюбиться в Сун-чжон (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
История о профессиональном инвесторе Кан Мин-хо, чье сердце похолодело после смерти отца, бывшего президента компании. Парня выгнали из его же компании, когда пост президента занял его родной дядя. Позднее он встречает Ким Сун-джон, которую желает защищать по непонятной ему причине. Как выясняется, такое желание ему было передано вместе с пересаженным ему сердцем.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb