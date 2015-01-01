WinkСериалыВице-президент4-й сезон4-я серия
8.12015, Veep
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Вице-президент (сериал, 2015) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 1
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 2
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 3
- 18+28 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 4
- 18+28 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 5
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 6
- 18+28 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 7
- 18+27 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 8
- 18+29 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 9
- 18+28 мин
Вице-президент
Сезон 4 Серия 10
О сериале
Селина Майер занимает второй по значимости политический пост в США. Однако она не желает и дальше тянуть время на насиженном месте. Майер считает, что обязана добиться президентского кресла, и, как ни странно, судьба начинает сама подкидывать героине возможности для достижения цели.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.4 IMDb
- БМРежиссёр
Бекки
Мартин
- КЭРежиссёр
Крис
Эддисон
- АИРежиссёр
Армандо
Ианнуччи
- ДМРежиссёр
Дэвид
Мэндел
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- АКАктриса
Анна
Кламски
- Актёр
Тони
Хейл
- Актёр
Рейд
Скотт
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- Актёр
Мэтт
Уолш
- Актёр
Гэри
Коул
- Актёр
Кевин
Данн
- СБАктриса
Суфе
Брэдшоу
- ССАктриса
Сара
Сазерленд
- АУСценарист
Алексис
Уилкинсон
- РАСценарист
Рэйчел
Акслер
- АГСценарист
Алекс
Грегори
- ДЛПродюсер
Джулия
Луи-Дрейфус
- ФРПродюсер
Фрэнк
Рич
- УСПродюсер
Уилл
Смит
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- КХХудожник
Клэйтон
Хартли
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- РНМонтажёр
Роджер
Найгард
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- ДДОператор
Дэвид
Дж. Миллер
- КУКомпозитор
Кристофер
Уиллис
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц