Wink
Сериалы
Виртуозы
1-й сезон
4-я серия

Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2004, Hustle 1.4
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Виктор Маэр - бывший офицер отдела по борьбе с мошенничеством, имеет неопровержимые улики против Дэнни и готов передать их в руки правосудия, если команда Микки не поможет ему накрыть некоего Сэма Ричардса. Ричардс – вор, который обкрадывает филиалы банка, где Маэр в настоящий момент работает начальником службы безопасности. Люди Микки никогда не работали с банками, поэтому это дело обещает быть для них сложнейшим испытанием.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виртуозы»