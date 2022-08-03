Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Виктор Маэр - бывший офицер отдела по борьбе с мошенничеством, имеет неопровержимые улики против Дэнни и готов передать их в руки правосудия, если команда Микки не поможет ему накрыть некоего Сэма Ричардса. Ричардс – вор, который обкрадывает филиалы банка, где Маэр в настоящий момент работает начальником службы безопасности. Люди Микки никогда не работали с банками, поэтому это дело обещает быть для них сложнейшим испытанием.

