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Виртуозы
1-й сезон

Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

2004, Hustle 1 6 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

С целью экспроприации незаконно нажитых средств у малосимпатичных личностей шайка обаятельных мошенников разрабатывает и претворяет в жизнь умопомрачительные комбинации, которым мог бы позавидовать сам Остап Бендер. Мики — лидер группы, который придумывает все планы. Альберт — старый мошенник, который в последнее время занимается только подбором подходящих «жертв». Эш придумывает все местоположения и оборудование, необходимое для операции. Стэйси вступает всякий раз, когда группе нужно использовать ее женскую хитрость. Дэнни — молодой мошенник-любитель, которого Мики берет под свое крыло.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виртуозы»