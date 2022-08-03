Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

С целью экспроприации незаконно нажитых средств у малосимпатичных личностей шайка обаятельных мошенников разрабатывает и претворяет в жизнь умопомрачительные комбинации, которым мог бы позавидовать сам Остап Бендер. Мики — лидер группы, который придумывает все планы. Альберт — старый мошенник, который в последнее время занимается только подбором подходящих «жертв». Эш придумывает все местоположения и оборудование, необходимое для операции. Стэйси вступает всякий раз, когда группе нужно использовать ее женскую хитрость. Дэнни — молодой мошенник-любитель, которого Мики берет под свое крыло.

