Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
2004, Hustle 1 6 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
С целью экспроприации незаконно нажитых средств у малосимпатичных личностей шайка обаятельных мошенников разрабатывает и претворяет в жизнь умопомрачительные комбинации, которым мог бы позавидовать сам Остап Бендер. Мики — лидер группы, который придумывает все планы. Альберт — старый мошенник, который в последнее время занимается только подбором подходящих «жертв». Эш придумывает все местоположения и оборудование, необходимое для операции. Стэйси вступает всякий раз, когда группе нужно использовать ее женскую хитрость. Дэнни — молодой мошенник-любитель, которого Мики берет под свое крыло.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ОРРежиссёр
Олрик
Райли
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- РГАктёр
Роберт
Гленистер
- РВАктёр
Роберт
Вон
- РДАктёр
Роб
Джарвис
- Актёр
Эдриан
Лестер
- МУАктёр
Марк
Уоррен
- ДМАктриса
Джейми
Мюррэй
- МДАктёр
Мэтт
Ди Анджело
- КААктриса
Келли
Адамс
- ЭУАктёр
Эшли
Уолтерс
- НМАктёр
Нил
Мэй
- ББАктёр
Билл
Бэйли
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ФРСценарист
Финтан
Райан
- КЛСценарист
Крис
Лэнг
- ТДПродюсер
Тони
Джордан
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- МРХудожник
Майкл
Ральф
- КМОператор
Киран
МакГиган
- АСОператор
Адам
Сушицки
- МФКомпозитор
Магнус
Файнс