Владелец казино Фрэнк Горли - опасный гангстер. Он одиночка, очень осторожен и не имеет вредных привычек. Тем временем Микки и его команда пытаются найти подход к Горли. Единственная его страсть – кино. Аферисты решают привлечь к делу Стэйси, которая выдает себя за актрису, а Дэнни при этом играет роль крупного продюсера, который ищет деньги для съемок фильма.

