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Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2004, Hustle 1.2
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Владелец казино Фрэнк Горли - опасный гангстер. Он одиночка, очень осторожен и не имеет вредных привычек. Тем временем Микки и его команда пытаются найти подход к Горли. Единственная его страсть – кино. Аферисты решают привлечь к делу Стэйси, которая выдает себя за актрису, а Дэнни при этом играет роль крупного продюсера, который ищет деньги для съемок фильма.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виртуозы»