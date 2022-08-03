Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Микки Стоун - профессиональный аферист, решает вернуться к старому делу, отсидев в тюрьме двухлетний срок. Он собирает старых подельников - Эша, Стейси и Альберта и предлагает алчному бизнесмену нажиться на нелегальной схеме с акциями. Тем временем полиция устроила слежку за мошенниками и готова накрыть их в любой момент. Власти предлагают Дэнни, новому участнику преступной группы, сдать своих.

