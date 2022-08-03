Вершина озера (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыВершина озера1-й сезон3-я серия
2013, Top of the Lake
Триллер, Криминал18+
О сериале
Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяные озeрные воды… а затем исчезает. Дело поручают детективу Робин Гриффин, вернувшейся в родной город. В этом живописном, но глухом городке царит Зло, древнее, как сама Земля.
СтранаАвстралия, Новая Зеландия, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейн
Кэмпион
- ГДРежиссёр
Гарт
Дэвис
- АКРежиссёр
Ариел
Кляйман
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- Актёр
Питер
Муллан
- ТМАктёр
Томас
М. Райт
- Актриса
Холли
Хантер
- ГКАктриса
Гвендолин
Кристи
- ЭЭАктриса
Элис
Энглерт
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- Актриса
Николь
Кидман
- ИЛАктёр
Ивен
Лесли
- ДКСценарист
Джейн
Кэмпион
- ДЛСценарист
Джерард
Ли
- ФКПродюсер
Филиппа
Кэмпбелл
- ДКПродюсер
Джейн
Кэмпион
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- ФКХудожница
Фиона
Кромби
- ЭБХудожница
Энни
Бошан
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- МБКомпозитор
Марк
Брэдшоу