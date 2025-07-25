Великолепные Медичи (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 1
- 18+51 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 2
- 18+54 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 3
- 18+54 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 4
- 18+54 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 5
- 18+56 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 6
- 18+56 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 7
- 18+58 мин
Великолепные Медичи
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Вторая половина XV века. Над флорентийскими правителями и меценатами Медичи нависла угроза: глава семейства серьезно ранен во время покушения, враги из рода Пацци пытаются отнять власть, у стен города — войско неаполитанцев. Вся надежда на юного Лоренцо де Медичи: именно он должен спасти положение семьи, уберечь Флоренцию от разрушения и оказаться перед любовным выбором между знатной Клариче Орсини и прекрасной Лукрецией Донати.
Все это будет непросто — дикие нравы здесь легко уживаются с заоблачными представлениями о чести. Это время уходящего Средневековья и наступающего Ренессанса. Тут сражаются на мечах, осаждают города, плетут интриги, но создают шедевры, чисто и бескорыстно любят. Однако красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и Макиавелли не остановят кровопролития.
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография, Триллер
КачествоFull HD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- ДКРежиссёр
Джон
Кассар
- ЖМРежиссёр
Жан
Микелини
- ДШАктёр
Дэниэл
Шарман
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- Актёр
Шон
Бин
- РБАктёр
Рауль
Бова
- АШАктриса
Анабель
Шолей
- ГКАктёр
Гуидо
Каприно
- ММАктёр
Маттео
Мартари
- Актёр
Ричард
Мэдден
- СМАктёр
Стюарт
Мартин
- ВБАктриса
Валентина
Белле
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ФССценарист
Фрэнк
Спотниц
- ДФСценарист
Джон
Фэй
- ФФХудожник
Франческо
Фриджери
- ЛФМонтажёр
Лоренцо
Фанфани
- МЭМонтажёр
Марта
Эври