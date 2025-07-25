Великолепные Медичи. Сезон 2. Серия 2
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Сериалы
Великолепные Медичи
2-й сезон
2-я серия
9.32019, Medici: The Magnificent
Исторический, Триллер18+
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Великолепные Медичи (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Вторая половина XV века. Над флорентийскими правителями и меценатами Медичи нависла угроза: глава семейства серьезно ранен во время покушения, враги из рода Пацци пытаются отнять власть, у стен города — войско неаполитанцев. Вся надежда на юного Лоренцо де Медичи: именно он должен спасти положение семьи, уберечь Флоренцию от разрушения и оказаться перед любовным выбором между знатной Клариче Орсини и прекрасной Лукрецией Донати.
Все это будет непросто — дикие нравы здесь легко уживаются с заоблачными представлениями о чести. Это время уходящего Средневековья и наступающего Ренессанса. Тут сражаются на мечах, осаждают города, плетут интриги, но создают шедевры, чисто и бескорыстно любят. Однако красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и Макиавелли не остановят кровопролития.

Страна
Великобритания, Италия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепные Медичи»