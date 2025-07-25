Вторая половина XV века. Над флорентийскими правителями и меценатами Медичи нависла угроза: глава семейства серьезно ранен во время покушения, враги из рода Пацци пытаются отнять власть, у стен города — войско неаполитанцев. Вся надежда на юного Лоренцо де Медичи: именно он должен спасти положение семьи, уберечь Флоренцию от разрушения и оказаться перед любовным выбором между знатной Клариче Орсини и прекрасной Лукрецией Донати.

Все это будет непросто — дикие нравы здесь легко уживаются с заоблачными представлениями о чести. Это время уходящего Средневековья и наступающего Ренессанса. Тут сражаются на мечах, осаждают города, плетут интриги, но создают шедевры, чисто и бескорыстно любят. Однако красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и Макиавелли не остановят кровопролития.



