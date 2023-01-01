Великолепные Медичи. Сезон 1
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Великолепные Медичи
1-й сезон

Великолепные Медичи (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Medici: The Magnificent 8 серий
Исторический, Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

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О сериале

Вторая половина XV века. Над флорентийскими правителями и меценатами Медичи нависла угроза: глава семейства серьезно ранен во время покушения, враги из рода Пацци пытаются отнять власть, у стен города — войско неаполитанцев. Вся надежда на юного Лоренцо де Медичи: именно он должен спасти положение семьи, уберечь Флоренцию от разрушения и оказаться перед любовным выбором между знатной Клариче Орсини и прекрасной Лукрецией Донати.
Все это будет непросто — дикие нравы здесь легко уживаются с заоблачными представлениями о чести. Это время уходящего Средневековья и наступающего Ренессанса. Тут сражаются на мечах, осаждают города, плетут интриги, но создают шедевры, чисто и бескорыстно любят. Однако красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и Макиавелли не остановят кровопролития.

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Страна
Италия, Великобритания
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепные Медичи»