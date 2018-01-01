Великий соблазнитель. Серия 3
Wink
Сериалы
Великий соблазнитель
1-й сезон
3-я серия
9.02018, Widaehan yuhokja
Драмы, Мелодрамы16+

Великий соблазнитель (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Богатые люди, пресытившись роскошью и вседозволенностью, решают поиграть с человеческими чувствами и эмоциями. Наследник корпорации Квон Щи-хeн заключает пари, по условиям которого он должен влюбить в себя девушку Ын Тхэ-хи. Она — студентка престижного университета, отличница, лучшая во всeм, но не верит в любовь, поэтому и не заводит отношений. Поссорившись с матерью и уйдя из дома, Тхэ-хи пытается избавиться от еe влияния и построить жизнь самостоятельно.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb