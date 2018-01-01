Великий соблазнитель (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Богатые люди, пресытившись роскошью и вседозволенностью, решают поиграть с человеческими чувствами и эмоциями. Наследник корпорации Квон Щи-хeн заключает пари, по условиям которого он должен влюбить в себя девушку Ын Тхэ-хи. Она — студентка престижного университета, отличница, лучшая во всeм, но не верит в любовь, поэтому и не заводит отношений. Поссорившись с матерью и уйдя из дома, Тхэ-хи пытается избавиться от еe влияния и построить жизнь самостоятельно.



Сериал Великий соблазнитель 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.