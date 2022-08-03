Вавилон-Берлин (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Гереон Рат и Шарлотта Риттер, официально ставшая помощницей инспектора, пытаются вернуться к нормальной жизни, но скоро оказываются втянуты в новое загадочное дело. В видеосервисе Wink 3 сезон сериала «Вавилон-Берлин» доступен к просмотру онлайн. Сентябрь 1929 года. В Берлине начинаются съемки нового звукового фильма. Исполнительница главной роли Бетти Уинтер погибает на репетиции музыкального номера – на нее падает прожектор. Гереону с его убойным отделом удается выяснить, что случившееся не было случайностью. Вскоре Рат узнает, что финансирует съемки картины его старый знакомый – гангстер Эдгар Касабиан, также известный как Армянин. Он сделает все, чтобы закончить свой фильм. Но и таинственный убийца тоже не собирается останавливаться. Кто этот зловещий фантом – узнаете, посмотрев третий сезон сериала «Вавилон-Берлин» на Wink.
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хендрик
Хандлёгтен
- Режиссёр
Том
Тыквер
- АфРежиссёр
Ахим
фон Боррис
- Актёр
Фолькер
Брух
- Актриса
Лив
Лиза Фрис
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФХАктриса
Фритци
Хаберландт
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙХАктёр
Йенс
Харцер
- КФАктёр
Кристиан
Фридель
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ХХСценарист
Хендрик
Хандлёгтен
- Сценарист
Том
Тыквер
- АфСценарист
Ахим
фон Боррис
- ХЭСценарист
Хиана
Эль Битар
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЛПродюсер
Маркус
Лоджс
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- ФГОператор
Франк
Грибе
- Композитор
Том
Тыквер