Вавилон-Берлин (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Гереон Рат и Шарлотта Риттер, официально ставшая помощницей инспектора, пытаются вернуться к нормальной жизни, но скоро оказываются втянуты в новое загадочное дело. В видеосервисе Wink 3 сезон сериала «Вавилон-Берлин» доступен к просмотру онлайн. Сентябрь 1929 года. В Берлине начинаются съемки нового звукового фильма. Исполнительница главной роли Бетти Уинтер погибает на репетиции музыкального номера – на нее падает прожектор. Гереону с его убойным отделом удается выяснить, что случившееся не было случайностью. Вскоре Рат узнает, что финансирует съемки картины его старый знакомый – гангстер Эдгар Касабиан, также известный как Армянин. Он сделает все, чтобы закончить свой фильм. Но и таинственный убийца тоже не собирается останавливаться. Кто этот зловещий фантом – узнаете, посмотрев третий сезон сериала «Вавилон-Берлин» на Wink.

