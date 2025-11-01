В сладких сетях. Сезон 1. Серия 18
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В сладких сетях
1-й сезон
18-я серия

В сладких сетях (сериал, 2024) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

5.92024, Fall Into Sweet Trap
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Падение в сладкую ловушку — это история о браке по расчету, который грозит перерасти в настоящую страсть. Кейтлин, уставшая от предательства и офисных интриг, и Саймон, одержимый спасением семейного бизнеса, заключают холодный контракт. Но что будет, когда деловые отношения начнут трещать по швам от ревности, нежности и запретного влечения? Погрузитесь в водоворот эмоций, где каждое правило нарушено, а сердце не подчиняется договору.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.8 IMDb