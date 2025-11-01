В сладких сетях (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Падение в сладкую ловушку — это история о браке по расчету, который грозит перерасти в настоящую страсть. Кейтлин, уставшая от предательства и офисных интриг, и Саймон, одержимый спасением семейного бизнеса, заключают холодный контракт. Но что будет, когда деловые отношения начнут трещать по швам от ревности, нежности и запретного влечения? Погрузитесь в водоворот эмоций, где каждое правило нарушено, а сердце не подчиняется договору.

