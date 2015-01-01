WinkСериалыВ пустыне смерти2-й сезон8-я серия
9.02015, Into the Badlands
Боевики, Драмы18+
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В пустыне смерти (сериал, 2015) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
Сюжет
История воина по имени Санни, сопровождающего мальчика в пути по бесплодным землям.
Сериал В пустыне смерти 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорош�ем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Режиссёр
Тоа
Фрейзер
- Режиссёр
Дэвид
Добкин
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- ОБАктриса
Орла
Брэйди
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- Актёр
Арамис
Найт
- ЭИАктриса
Элли
Иоаннидес
- Актёр
Ник
Фрост
- Актриса
Сара
Болгер
- ОСАктёр
Оливер
Старк
- ММАктриса
Мадлен
Манток
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- Продюсер
Дэвид
Добкин
- СФПродюсер
Стивен
Фун
- АГПродюсер
Альфред
Гоф
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ОМОператор
Оуэн
МакПолин
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ДАОператор
Даниэль
Араньо