В пустыне смерти (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

В пустыне смерти. Сезон 2. Серия 1
В пустыне смерти
2-й сезон
1-я серия
9.02015, Into the Badlands
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История воина по имени Санни, сопровождающего мальчика в пути по бесплодным землям.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В пустыне смерти»