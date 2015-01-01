WinkСериалыВ пустыне смерти2-й сезон1-я серия
9.02015, Into the Badlands
Боевик, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
В пустыне смерти (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
История воина по имени Санни, сопровождающего мальчика в пути по бесплодным землям.
Сериал В пустыне смерти 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время37 мин / 00:37
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Режиссёр
Тоа
Фрейзер
- Режиссёр
Дэвид
Добкин
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- ОБАктриса
Орла
Брэйди
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- Актёр
Арамис
Найт
- ЭИАктриса
Элли
Иоаннидес
- Актёр
Ник
Фрост
- Актриса
Сара
Болгер
- ОСАктёр
Оливер
Старк
- ММАктриса
Мадлен
Манток
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- Продюсер
Дэвид
Добкин
- СФПродюсер
Стивен
Фун
- АГПродюсер
Альфред
Гоф
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ОМОператор
Оуэн
МакПолин
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ДАОператор
Даниэль
Араньо