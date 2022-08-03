В пустыне смерти. Сезон 1
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В пустыне смерти
1-й сезон

В пустыне смерти (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.02015, Into the Badlands 6 серий
Боевик, Фэнтези18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История воина по имени Санни, сопровождающего мальчика в пути по бесплодным землям.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В пустыне смерти»