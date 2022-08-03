В поисках Аляски. Серия 7
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В поисках Аляски
1-й сезон
7-я серия
9.32019, Looking for Alaska
Драма, Мелодрама18+

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В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Экранизация дебютного романа Джона Грина – автора бестселлера «Виноваты звезды». Майлз Холтер – 16-летний подросток с необычным хобби (он собирает предсмертные фразы великих) и жаждой приключений, которая начинает воплощаться, когда он меняет школу и влюбляется в девушку по имени Аляска.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поисках Аляски»