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В поисках Аляски (Сериал, 2019 год) смотреть онлайн
Сюжет
Поиск ответов на вопросы о смысле жизни и смерти. «В поисках Аляски» — это экранизация дебютного романа Джона Грина, автора бестселлеров «Бумажные города» и «Виноваты звезды».
Уставший �от безмятежного существования и вдохновленный предсмертными словами Франсуа Рабле, подросток Майлз Холтер отправляется в интернат Калвер Крик. Здесь он находит друзей, совершает безрассудные поступки и встречает Аляску Янг — девушку, полную загадок и противоречий, которая переворачивает его мир с ног на голову. Однако вскоре одно событие навсегда меняет их жизни: теперь друзьям предстоит не только разобраться в своих чувствах, но и раскрыть тайны, которые оставила после себя Аляска.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Клеа
ДюВалл
- РЛРежиссёр
Рэйчел
Ли Голденберг
- Режиссёр
Рашаад
Эрнесто Грин
- Режиссёр
Меган
Гриффитс
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- КФАктриса
Кристин
Фросет
- ДЛАктёр
Дензель
Лав
- ДЛАктёр
Джей
Ли
- СВАктриса
Софья
Васильева
- ЛБАктриса
Ландри
Бендер
- ЮШАктёр
Юрайа
Шелтон
- ДКАктёр
Джордан
Коннор
- ТСАктёр
Тимоти
С. �Саймонс
- РСАктёр
Рон
Сепас Джонс
- Сценарист
Джош
Шварц
- СССценарист
Стефани
Сэвадж
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ХПМонтажёр
Хиллари
Пэрриш
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла