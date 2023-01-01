В поисках Аляски (Сериал, 2019 год) смотреть онлайн

Сюжет

Поиск ответов на вопросы о смысле жизни и смерти. «В поисках Аляски» — это экранизация дебютного романа Джона Грина, автора бестселлеров «Бумажные города» и «Виноваты звезды».



Уставший �от безмятежного существования и вдохновленный предсмертными словами Франсуа Рабле, подросток Майлз Холтер отправляется в интернат Калвер Крик. Здесь он находит друзей, совершает безрассудные поступки и встречает Аляску Янг — девушку, полную загадок и противоречий, которая переворачивает его мир с ног на голову. Однако вскоре одно событие навсегда меняет их жизни: теперь друзьям предстоит не только разобраться в своих чувствах, но и раскрыть тайны, которые оставила после себя Аляска.



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