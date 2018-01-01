В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Лауреат Венецианского фестиваля Чарли Пламмер и звезда криминальной драмы «Правда о деле Гарри Квеберта» Кристин Фросет в экранной адаптации дебютного романа Джона Грина. Начинайте смотреть «В поисках Аляски» — 1 сезон онлайн ждет вас на нашем видеосервисе Wink по подписке Amediateka!
Первый сезон знакомит нас с Майлзом Холтером, юношей 16 лет с необычным увлечением: он коллекционирует последние слова великих личностей. А еще парень мечтает о приключениях. Вдохновленный последним высказыванием Франсуа Рабле, Майлз решает изменить свою жизнь и переводится в интернат Калвер Крик, где встречает Аляску Янг — яркую, непредсказуемую девушку, которая очаровывает его. Майлз и его новые друзья вовлекаются в серию розыгрышей, но вскоре их ждет испытание, которое заставит переосмыслить все, что они знали о дружбе и любви.
Не терпится узнать, что случилось с музой Майлза? Ответ ждет вас в 1 сезоне «В поисках Аляски» — сериал в хорошем качестве и без рекламы можно смотреть по подписке Amediateka на портале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Клеа
ДюВалл
- РЛРежиссёр
Рэйчел
Ли Голденберг
- Режиссёр
Рашаад
Эрнесто Грин
- Режиссёр
Меган
Гриффитс
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- КФАктриса
Кристин
Фросет
- ДЛАктёр
Дензель
Лав
- ДЛАктёр
Джей
Ли
- СВАктриса
Софья
Васильева
- ЛБАктриса
Ландри
Бендер
- ЮШАктёр
Юрайа
Шелтон
- ДКАктёр
Джордан
Коннор
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- РСАктёр
Рон
Сепас Джонс
- Сценарист
Джош
Шварц
- СССценарист
Стефани
Сэвадж
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ХПМонтажёр
Хиллари
Пэрриш
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла