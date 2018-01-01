В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Лауреат Венецианского фестиваля Чарли Пламмер и звезда криминальной драмы «Правда о деле Гарри Квеберта» Кристин Фросет в экранной адаптации дебютного романа Джона Грина. Начинайте смотреть «В поисках Аляски» — 1 сезон онлайн ждет вас на нашем видеосервисе Wink по подписке Amediateka!



Первый сезон знакомит нас с Майлзом Холтером, юношей 16 лет с необычным увлечением: он коллекционирует последние слова великих личностей. А еще парень мечтает о приключениях. Вдохновленный последним высказыванием Франсуа Рабле, Майлз решает изменить свою жизнь и переводится в интернат Калвер Крик, где встречает Аляску Янг — яркую, непредсказуемую девушку, которая очаровывает его. Майлз и его новые друзья вовлекаются в серию розыгрышей, но вскоре их ждет испытание, которое заставит переосмыслить все, что они знали о дружбе и любви.



