В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Экранизация дебютного романа Джона Грина – автора бестселлера «Виноваты звезды». Майлз Холтер – 16-летний подросток с необычным хобби (он собирает предсмертные фразы великих) и жаждой приключений, которая начинает воплощаться, когда он меняет школу и влюбляется в девушку по имени Аляска.

