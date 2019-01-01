WinkСериалыВ поисках Аляски1-й сезон5-я серия
9.32019, Looking for Alaska
Драмы18+
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В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Экранизация дебютного романа Джона Грина – автора бестселлера «Виноваты звезды». Майлз Холтер – 16-летний подросток с необычным хобби (он собирает предсмертные фразы великих) и жаждой приключени�й, которая начинает воплощаться, когда он меняет школу и влюбляется в девушку по имени Аляска.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Клеа
ДюВалл
- РЛРежиссёр
Рэйчел
Ли Голденберг
- Режиссёр
Рашаад
Эрнесто Грин
- Режиссёр
Меган
Гриффитс
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- КФАктриса
Кристин
Фросет
- ДЛАктёр
Дензель
Лав
- ДЛАктёр
Джей
Ли
- СВАктриса
Софья
Васильева
- ЛБАктриса
Ландри
Бендер
- ЮШАктёр
Юрайа
Шелтон
- ДКАктёр
Джордан
Коннор
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- РСАктёр
Рон
Сепас Джонс
- Сценарист
Джош
Шварц
- СССценарист
Стефани
Сэвадж
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ХПМонтажёр
Хиллари
Пэрриш
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла