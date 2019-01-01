В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация дебютного романа Джона Грина – автора бестселлера «Виноваты звезды». Майлз Холтер – 16-летний подросток с необычным хобби (он собирает предсмертные фразы великих) и жаждой приключени�й, которая начинает воплощаться, когда он меняет школу и влюбляется в девушку по имени Аляска.



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