В поисках Аляски. Серия 5
Wink
Сериалы
В поисках Аляски
1-й сезон
5-я серия
9.32019, Looking for Alaska
Драмы18+

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В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация дебютного романа Джона Грина – автора бестселлера «Виноваты звезды». Майлз Холтер – 16-летний подросток с необычным хобби (он собирает предсмертные фразы великих) и жаждой приключений, которая начинает воплощаться, когда он меняет школу и влюбляется в девушку по имени Аляска.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поисках Аляски»