В поисках Аляски. Серия 3
Wink
Сериалы
В поисках Аляски
1-й сезон
3-я серия
9.32019, Looking for Alaska
Драма18+

Эта серия пока недоступна

В поисках Аляски (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Экранизация дебютного романа Джона Грина – автора бестселлера «Виноваты звезды». Майлз Холтер – 16-летний подросток с необычным хобби (он собирает предсмертные фразы великих) и жаждой приключений, которая начинает воплощаться, когда он меняет школу и влюбляется в девушку по имени Аляска.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поисках Аляски»