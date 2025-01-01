8.92025, В любом случае я влюблюсь в тебя. Сезон 1. Серия 4
Аниме, Мелодрама18+
В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон 4 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+25 мин
В любом случае я влюблюсь в тебя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
1 июля 2020 года старшекласснице Мидзухо исполнилось 17 лет, и это был её худший день рождения. Сэмпай, который её нравится, не проявляет к ней интереса, а отец вообще забыл про праздник. К тому же из-за разгула непонятной инфекции отменили соревнование секции плавания и школьную поездку. Всё меняется, когда друг детства внезапно приглашает её на свидание.
Сериал В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрМелодрама, Мультсериалы, Аниме
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.8 IMDb